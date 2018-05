Inter, Dalbert pronto a tornare in Francia: accordo col Monaco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Futuro in Francia per Dalbert Henrique: secondo quanto riferito da fcinternews.it, il terzino brasiliano è pronto ad accettare l'offerta del Monaco. Dalbert tornerebbe in Francia in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto. Da limare gli ultimi dettagli: l'Inter vorrebbe incassare circa 20 milioni di euro dall'operazione, il club monegasco punta a spendere meno.