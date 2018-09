Inter, Dalbert: "Puniti dall'unico tiro in porta subito, incredibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sconfitta bruciante per l'Inter, che perde in casa contro il Parma per 1-0. Il terzino Dalbert ha parlato ai microfoni di InterTv al termine della sfida. Ecco quanto riportato da fcinternews: "Un risultato frustrante per noi. Il Parma ha vinto con un solo tiro in porta, incredibile. Un risultato che non ci piace, ma ora possiamo solo lavorare per tornare a vincere il prima possibile. Lavoriamo molto anche sulla finalizzazione, ma non credo sia il caso di puntare il dito sulla concentrazione al momento del tiro in porta. Siamo l'Inter, una squadra che per mentalità cerca sempre la vittoria, per cui siamo tristi per questo k.o.. Vogliamo rifarci immediatamente. Il Tottenham? Stiamo lavorando forte ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi, la Champions League è importantissima".