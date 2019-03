Inter, Dalbert può salutare in estate: c'è il Dortmund di Favre

© foto di Insidefoto/Image Sport

Addio in estate per il terzino Dalbert Henrique all'Inter? Secondo quanto riporta FcInterNews.it, il Borussia Dortmund sarebbe interessato al giocatore, col suo mentore Lucien Favre sulla panchina. Il giocatore non è un titolare in nerazzurro e non disdegnerebbe una nuova avventura, dove potrebbe tornare protagonista con un ruolo da titolare. Lasciandosi così alle spalle il biennio italiano vissuto in chiaroscuro.