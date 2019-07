Inter, Dalbert: "Spero di giocare di più. Con il 3-5-2 mi trovo meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalbert Henrique, esterno sinistro dell'Internazionale, è stato intervistato da InterTV a margine della sconfitta rimediata ai rigori contro la Juventus: "Stiamo lavorando tanto in settimana. Sono felice di questo, spero di continuare così per far bene in stagione. Il sostegno dei tifosi in Asia? In tutte le parti del mondo c'è tanta gente che tiene all'Inter. Io adesso sono felice di giocare, mi sto adattando bene al nuovo modulo: questo nuovo assetto tattico per me è più consono, perché attacco tanto e difendo poco. Ma sto imparando bene anche in fase difensiva: spero di giocare di più. Se la strada è quella giusta? Sì, giustissima (sorride, ndr)"

