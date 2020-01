© foto di PhotoViews

Negli ultimi mesi il nome di Lautaro Martinez è stato spesso accostato al mercato. Il Barcellona è il club che ha mostrato maggiore interesse verso il Toro, con l'Inter che comunque mai ha anche solo aperto alla sua eventuale cessione. Dall'Argentina però, in particolare l'edizione locale di Fox Sports, spiega come sull'attaccante si stiano muovendo anche i due club di Manchester: in vista della prossima estate quindi i nerazzurri dovranno guardarsi anche dagli assalti del City e dello United, oltre che del Barcellona.