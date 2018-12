© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nahitan Nandez, talento del Boca Juniors che in Italia piace particolarmente a Inter e Cagliari, è vicinissimo al rinnovo con gli Xeneizes, secondo quanto si legge su diversi portali argentini. Il club di Buenos Aires, per mano di Nicolas Burdisso, è vicinissimo all'accordo per il prolungamento del classe '95 che per il futuro avrà una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.