Inter, dall'Argentina: occhi su Maxi Meza. C'è anche il Dortmund

Nuovo nome dall'Argentina per l'Inter del futuro. Secondo l'edizione argentina di Fox Sport infatti i nerazzurri si stanno muovendo per Maxi Meza, trequartista classe '92 dell'Independiente. Sul giocatore, oltre all'Inter, c'è anche il Borussia Dortmund ma il club argentino proprio in questi giorni sta lavorando per alzare la clausola rescissoria attualmente fissata a 10 milioni di euro.