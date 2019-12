Inter, dall'Inghilterra: a gennaio assalto a Matic del Manchester United

Dopo aver acquistato dal Manchester United sia Romelu Lukaku che Alexis Sanchez l'Inter a gennaio si prepara a fare il tris. Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph in edicola questa mattina la dirigenza nerazzurra, nel suo tentativo d'implementare la linea mediana della formazione allenata da Antonio Conte, avrebbe deciso di fare un tentativo concreto per Nemanja Matic dei Red Devils. L'ex Chelsea, che proprio a Stamford Bridge ha lavorato con l'attuale allenatore nerazzurro, in questo momento non è considerato un titolare inamovibile da Ole Gunnar Solskjaer che, visti anche i numerosi infortuni del suo recente passato, potrebbe anche decidere di lasciarlo partire a gennaio.