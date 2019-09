© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

John Stones è ai box per infortunio e ne avrà per parecchio. Stesso destino anche per Aymeric Laporte: ecco, allora, che per poter puntare all'obiettivo Champions League il Manchester City ha bisogno d'intervenire sul mercato a gennaio con il fine di rinforzare il reparto arretrato. Pep Guardiola ha espressamente richiesto un nuovo centrale: il nome indicato dal tecnico è quello di Milan Skriniar, secondo il Daily Express.

Muro nerazzurro - L'Inter - come riportato - non vorrebbe privarsi dello slovacco, ma sarebbe in arrivo da parte dei Citizens un'offerta irrinunciabile. E qualora i nerazzurri dovessero fallire la qualificazione agli ottavi di Champions, l'affare potrebbe concretizzarsi.