Inter, dall'Inghilterra: anche il Manchester United su Kabak

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo l'Inter su Ozan Kabak. Il difensore diciottenne, in forza al Galatasaray, sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United, alla costante ricerca di elementi validi per rinforzare il reparto arretrato. Lo riporta The Sun, secondo cui il club turco starebbe pensando di allungare il contratto del ragazzo e inserire una clausola rescissoria di circa 35 milioni. La valutazione attuale è di circa 25 milioni.