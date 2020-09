Inter, dall'Inghilterra: anche il Manchester United su Kante. Contatto con l'entourage

Ostacolo Manchester United per l'Inter nella corsa a N'Golo Kante. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti i Red Devils hanno contattato l'entourage del francese per un'eventuale sua uscita dal Chelsea. Concorrente in più dunque per i nerazzurri che con il possibile addio di Skriniar potrebbero formulare un'offerta ai Blues per il campione del mondo.