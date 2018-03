Inter, dall'Inghilterra: anche Liverpool e Arsenal sulle tracce di Pastore

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere decisiva per l'addio di Javier Pastore al Paris Saint Germain. Dopo essere stato ad un passo dall'Inter a gennaio, è probabile che i nerazzurri andranno nuovamente all'assalto a giugno. Su di lui è fortissima la concorrenza del Besiktas, ma non solo: secondo quanto riporta The Sun sulle sue tracce ci sono anche Liverpool e Arsenal.