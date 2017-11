Inter, dall'Inghilterra: Chelsea pronto a offrire 100 milioni per Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La notizia bomba arriva dall’Inghilterra e più precisamente dal Sun: Il Chelsea sarebbe disposto a spendere 100 milioni di sterline per strappare all’Inter Mauro Icardi. I Blues intendono regalare un compagno di reparto di livello ad Alvaro Morata e il primo nome indicato da Antonio Conte sarebbe proprio quello del capitano nerazzurro. 113 milioni la cifra in euro, anche se non è chiaro se il calciatore voglia realmente lasciare l’Inter in questo momento per lui fantastico dal punto di vista personale e di squadra.