Inter, dall'Inghilterra: contatti con Fellaini, ma c'è il Fenerbahce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Mourinho non vuole privarsi di lui e gli ha presentato una proposta di rinnovo del contratto, ma il centrocampista Marouane Fellaini si guarda intorno, in cerca della migliore sistemazione per il futuro. Come riporta il Daily Star, il belga avrebbe parlato negli scorsi giorni con alcuni emissari di Inter e Fenerbahce e si è preso del tempo per decidere.