Il Manchester United avrebbe fatto sapere all'Inter di essere disposto a cedere Paul Pogba, ma soltanto per arrivare a Lautaro Martinez, nuovo oggetto del desiderio di Solskjaer. La clamorosa indiscrezione arriva dall'Inghilterra, precisamente dal Sunday Mirror, secondo cui il centrocampista francese sarebbe stuzzicato dall'idea di lavorare di nuovo con Antonio Conte. Si tratterebbe di un'operazione per giugno: una nuova idea dei Red Devils per accaparrarsi l'argentino, uno scambio sul quale si attendono conferme.