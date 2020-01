© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Valentino Lazaro è già pronto a lasciare l'Inter dopo soli sei mesi di esperienza in nerazzurro. Il giocatore austriaco è molto richiesto in giro per l'Europa e secondo il Daily Mirror, il Newcastle sarebbe già pronto a mettere sul piatto 18 milioni di sterline, circa 21 milioni di euro, cioè più o meno quanto i nerazzurri hanno sborsato in estate per rilevarlo dall'Hertha Berlino.