© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Ivan Perisic non è per niente chiaro e potrebbe essere lontano da Milano. Stando a quanto riferiscono i colleghi inglesi di BBC Sports, l'Arsenal sta muovendo i primi passi per accaparrarsi l'esterno croato, tanto da chiedere un prestito con diritto di riscatto fissato ad oltre 40 milioni di euro. Il giocatore ha aperto ad un addio all'Inter, pertanto l'affare è tutto da seguire.