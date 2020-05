Inter, dall'Inghilterra: la nuova proprietà del Newcastle pronta a riscattare Lazaro

Il riscatto di Valentino Lazaro potrebbe essere la prima vera operazione di mercato effettuata dalla nuova proprietà del Newcastle. Il fondo di investimenti saudita che sta per rilevare i Magpies, infatti, avrebbe intenzione di pagare i 21,5 milioni di sterline concordati con l'Inter per acquistare l'austriaco e cominciare a mettere le basi per costruire una squadra competitiva. Lo riporta The Sun.