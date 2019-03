Inter, dall'Inghilterra: lo United molla Rakitic. 'Merito' di Pogba

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter continua a seguirlo per la prossima estate, mentre dall'Inghilterra fanno sapere che il Manchester United ha mollato la presa per Ivan Rakitic. Secondo l'Evening Standard, i red devils non pensano più al croato del Barcellona. Con l'arrivo di Solskjaer e un ritrovato Paul Pogba, non c'è più bisogno di un nuovo centrocampista.