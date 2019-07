Inter, dall'Inghilterra: Lukaku in stand-by, il Man United chiede troppo

© foto di Imago/Image Sport

Il caso Lukaku sta monopolizzando l'attenzione anche in Inghilterra e il Sun, nell'edizione odierna, ha cercato di fare il punto sulla situazione. Secondo il tabloid inglese i nerazzurri non vogliono soddisfare le richieste del Manchester United, i red devils chiedono 75 milioni di sterline, circa 84 milioni di euro. Al momento il calciatore è in tournée con la squadra anche se non giocherà la sfida di International Champions Cup contro i nerazzurri. Tutto è in stand-by, ma le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà l'esito dell'operazione.