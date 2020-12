Inter, dall'Inghilterra: Man United torna alla carica per Eriksen. Servono 30 milioni

Secondo quanto riferito dal Sun, il Manchester United è pronto a tornare alla carica a gennaio per Christian Eriksen. Il giocatore danese, che i nerazzurri hanno di fatto messo sul mercato, lascerà la Pinetina solo previo pagamento di un assegno da 30 milioni di euro, con la proprietà cinese che non vorrebbe cederlo in prestito. Una soluzione che comunque piace ai Red Devils, in cerca di calciatori di qualità in attesa di capire quale sarà il futuro di Paul Pogba. A riportarlo è il The Sun.