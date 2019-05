Inter, dall'Inghilterra: Moses rompe col Fenerbahce, vuole seguire Conte

© foto di Francesca Ceciarini

Victor Moses ha comunicato al Fenerbahçe l'intenzione di lasciare il club a fine stagione. Questa l'indiscrezione lanciata del The Sun, opposta a quella rimbalzata dalla Turchia nella giornata di ieri.

"Ti seguo" - Per l'esterno nigeriano - si legge sul sito del tabloid - si profila un nuovo rapporto lavorativo con Antonio Conte, suo ex tecnico al Chelsea e promesso sposo dell'Inter per la prossima annata. I due dovrebbero quindi ritrovarsi all'ombra del Duomo.