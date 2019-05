Inter, dall'Inghilterra nessuna offerta per Perisic. Il croato può restare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Ivan Perisic potrebbe restare all'Inter anche la prossima stagione. Il sogno del croato resta quello di approdare in Premier League, ma al momento non sono arrivate offerte. Arsenal e Manchester United non hanno più dato segnali, mentre il West Ham si è dileguato. Perisic, 30 anni, è legato al club fino al 2022.