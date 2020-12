Inter, dall'Inghilterra: no di Eriksen a Manchester United e Arsenal. Il danese vuole il PSG

Nonostante in Premier League abbia fatto vedere il meglio di se e su di lui vi siano gli interessi di Manchester United e Arsenal, Christian Eriksen non pare intenzionato a tornare in Premier League. Stando a quanto riportato dal Daily Star, infatti, il danese dell’Inter sembrerebbe più interessato ad accettare la corte del PSG.

Il motivo alla base di questa scelta starebbe nell’idea del calciatori di non tornare in un campionato che conosce bene “con la coda tra le gambe” ma di dimostrare di poter essere decisivo anche in un campionato diverso.