Inter, dall'Inghilterra: obiettivo Giroud per rinforzare l'attacco a gennaio

L'Inter cerca un nuovo attaccante in vista del mercato di gennaio, almeno secondo quanto scrive The Sun in Inghilterra. Occhi puntati dunque sul campionato di Premier League, dove Olivier Giroud sembra riscuotere grandi favori all'interno della dirigenza nerazzurra. L'esperto centravanti del Chelsea sta pagando d'altronde l'exploit del giovane Tammy Abraham, vedendosi ridurre sempre più lo spazio a sua disposizione nel reparto avanzato di Lampard.