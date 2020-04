Inter, dall'Inghilterra: offerta all'Everton per Moise Kean

L'Inter fa sul serio per Moise Kean. In Inghilterra ne sono sicuri. Secondo quanto riporta l'Express, i nerazzurri avrebbero avanzato un'offerta di 25 milioni di sterline, pari a 28,6 di euro, per arrivare all'attaccante dell'Everton ed ex Juventus.