Inter, dall'Inghilterra: Perisic verso la permanenza. Spalletti fa muro

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, è sempre più probabile la permanenza di Ivan Perisic all'Inter nonostante il forte interessamento da parte del Manchester United. Tra i due club non ci sono stati contatti negli ultimi giorni, soprattutto a causa della volontà di Luciano Spalletti, che non ha nessuna intenzione di perdere l'esterno croato in vista della prossima stagione.