Dopo l'interesse dell'Arsenal per Ivan Perisic rilanciato dalla BBC, il Daily Mirror ipotizza una strada alternativa alla proposta di prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro circolata nelle ultime ore e che l'Inter difficilmente potrebbe prendere in considerazione. Il tabloid parla invece di un possibile scambio di prestiti tra l'esterno croato e Mesut Ozil, fantasista tedesco apprezzato dalle parti di Milano ma con un ingaggio troppo elevato per le casse nerazzurre. La trattativa resta complicata, ma - assicura il Daily Mirror - farebbe contenti entrambi gli allenatori.