Inter, dall'Inghilterra: pronta un'offerta da 20 milioni per Emerson Palmieri

L'Inter ha iniziato le trattative con il Chelsea per Emerson Palmieri. Stando alle indiscrezioni riportate dal The Guardian, i nerazzurri avrebbero preparato un'offerta da 20 milioni di euro per convincere i blues. Il giocatore potrebbe considerare un trasferimento per trovare maggiore continuità anche in vista dei prossimi campionati europei. Fino a questo momento l'ex esterno della Roma ha collezionato 14 presenze in Premier League.