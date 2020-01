Una seconda chance si concede a tutti. Un'assioma valido in ogni campo. Calcio compreso. In quest'ottica il Daily Mirror riporta della decisione del Manchester United di richiamare a giugno Alexis Sanchez dal prestito all'Inter. Secondo il tabloid, infatti, il vicepresidente dei Red Devils Ed Woodward, avrebbe già comunicato sia all'attaccante cileno che ai suoi rappresentati la decisione di confermarlo in vista della stagione 2020/2021, senza alcuna possibilità né di un trasferimento a titolo definitivo all'Inter né in nessun altro club. Parole confermate anche da Solskjaer: "Tornerà a giugno e dimostrerà che abbiamo fatto male a cederlo. "