Inter, dalla crisi Juve alla crescita di Sanchez ed esterni: le ragioni per credere allo scudetto

A cinque giornate dalla fine, la lotta scudetto sembrerebbe potersi riaprire definitivamente da un momento all'altro. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione dà credito alla risalita dell'Inter di Antonio Conte e passa in rassegna le ragioni per le quali credere all'impresa di recuperare contro una squadra a cui basterebbero tre vittorie per la certezza aritmetica dello scudetto: la crisi di Maurizio Sarri e i bianconeri, la risalita di Conte, il fattore Alexis Sanchez (in gran forma nelle ultime gare) e la crescita del esterni del 3-5-2 potrebbero rendere possibile quello che, a conti fatti, sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo.