Inter, dalla Francia: a giugno incontro con il Lille per Thiago Mendes

L'Inter torna alla carica per Thiago Mendes, centrocampista brasiliano classe '92 del Lille al quale si era già interessata nel mese di febbraio. Secondo quanto rivela il portale francese Le 10 Sport, il club nerazzurro, dopo aver tentato un approccio concreto senza fortuna nello scorso mercato invernale, a giugno busserà nuovamente alle porte della controparte, con la speranza di aver un altro tipo di feedback. In ogni caso, la Beneamata rimane in pole position nella corsa per l'ex San Paolo, visto che l'Olympique Marsiglia, l'altra pretendente accreditata, nel frattempo non ha mosso passi concreti.