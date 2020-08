Inter, dalla Francia: anche Lukaku nella lista del Real per il post Benzema

Ci sarebbe anche Romelu Lukaku tra i nomi che il Real Madrid sta prendendo in considerazione in vista della successione di Karim Benzema. Un nome che piace molto ai Blancos, che però è inserito in una lista che comprende altri grandissimi calciatori come Mbappé, Haaland e Sadio Mané. A riportarlo è Le10Sport.