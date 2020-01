© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laywin Kurzawa è nel mirino dell'Inter ma secondo quanto riportato da L'Equipe il difensore del Paris Saint Germain ha detto no alla prima proposta dei nerazzurri che prevedeva anche un ottimo bonus al momento della firma. Nonostante questo il club di via della Liberazione spera ancora di convincerlo, anche se il giocatore vorrebbe approdare in Premier League.