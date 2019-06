Inter, dalla fumata bianca per Lazaro alle altre mosse su più tavoli

Fonte: Sportitalia

Ed infine è arrivata anche la fumata bianca. L’Inter ha il suo esterno destro, e la squadra di Antonio Conte aggiunge un nuovo tassello rispetto a quelle che erano state le richieste di inizio mercato. La trattativa con l’Herta Berlino per Valentino Lazaro ha subìto una forte accelerata nelle ultime ore, dopo che le visite dell’intermediario Pastorello nella sede dei nerazzurri si sono intensificate, fino all’ottenimento del tanto agognato accordo tra le parti che ha di fatto ultimato un affare in ponte dalla prima metà di maggio. Ora gli sviluppi sono attesi per le altre soluzioni che in casa Inter si stanno vagliando, a partire dalla linea avanzata con Dzeko e Lukaku sugli scudi, passando per un centrocampo che verrà intanto arricchito dalla qualità di Sensi e dal dinamismo di Barella, fino all’attesa per altri possibili profili illustri legati a doppio filo a cessioni di primo piano come quella di Nainggolan. Un obbligo, in questo senso, è quello di tenere monitorati profili in uscita dalle rispettive società come quello di Rakitic.