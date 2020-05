Inter, dalla Germania: il Bayern chiede un altro anno di prestito per Perisic

Dopo aver fatto scadere il termine ultimo per il diritto di riscatto stipulato nel contratto di prestito con l’Inter per Ivan Perisic, il Bayern Monaco è pronto a continuare a trattare per la conferma del croato. Stando a quanto riportato dalla Bild, infatti, i bavaresi avrebbero fatto pervenire al club nerazzurro una comunicazione con la quale hanno chiesto altro tempo prima di prendere una decisione definitiva, magari prolungando di un anno il prestito in scadenza a giugno.