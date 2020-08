Inter, dalla Germania: per la fascia sinistra torna d'attualità il nome di Kostic

vedi letture

Non solo il possibile ritorno di Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, in casa Inter sono in piedi anche altre due opzioni per rinforzare la corsia di sinistra della prossima stagione: i nomi fatti dall'emittente sono quelli di Robin Gosens dell'Atalanta e di Filip Kostic, serbo dell'Eintracht Francoforte che si inserisce nuovamente tra i candidati a questa posizione. Il classe '92 andrà in scadenza di contratto nel 2023.