Inter, dalla Germania: rifiutata la prima offerta per Ante Rebic

© foto di Imago/Image Sport

L'Eintracht ha rifiutato la prima offerta per Ante Rebic (25) da parte dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il club tedesco non ha accettato i 30 milioni proposti dalla società nerazzurra. L'ex Fiorentina viene valutato 50 milioni di euro e il club viola, in caso di cessione, riceverà una percentuale del 50%. La Bild, nelle scorse settimane, aveva parlato di un accordo tra Inter e il giocatore per un quinquennale con una base di 4 milioni di euro.