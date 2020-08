Inter, dalla gloria europea al mercato col botto

Al di là del discorso europeo, che ha visto l’Inter grandeggiare in una serata di assoluta magnificenza calcistica, i nerazzurri del futuro si presentano ad accogliere una sessione di mercato compressa tra la fine di una stagione e l’inizio di quella successiva con le aspettative che contraddistinguono le grandi occasioni. L’opportunità da cogliere al volo è quella di colmare il gap residuo rimasto con la Juventus, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza senza lo scomodo gallone di inseguitrice ma con una potenzialità a livello di rosa paragonabile a quella dell’avversaria storica. La mole di investimenti programmata da Suning sarà dunque importante, e prescinde dai voli pindarici legati a suggestioni da sogno. Accantonando le utopie, in attesa di comprenderne la fattibilità effettiva, nel concreto Marotta ed Ausilio devono portare a termine alcune missioni già intraprese da tempo: una su tutte, quella legata a Tonali. Il classe 2000 rappresenta lo status symbol estivo dell’ambizione e della potenzialità di investimento, questione di tempo e vestirà nerazzurro concretizzando accordi già stilati da settimane. Si proseguirà con l’inseguimento ad un altro dei talenti più cristallini messi in mostra dal nostro campionato, quel Kumbulla per il quale l’Inter sembra disposta a giocarsi le carte Dimarco e Salcedo come parziale contropartita. Non è finita, perché in difesa qualcosa si muoverà specie in caso di addii illustri, ed anche sulla linea mediana. Prioritario resta il discorso legato all’esterno mancino, con Emerson Palmieri a guidare la lista degli obiettivi nonostante i costi dell’operazione. Insomma tutti gli ingredienti per un’estate di rilancio, per annullare le distanze ed entrare nella fase operativa della missione per eccellenza: quella di detronizzare la Juventus.