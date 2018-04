Inter, dalla Roma assist da Champions. Ma di fronte c'è un ex avvelenato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella tra Walter Mazzarri e l’Inter sarà indubbiamente la partita nella partita nel match in programma oggi alle 12:30 allo stadio Olimpico-Grande Torino. Nella conferenza stampa prepartita, il tecnico del Torino non ha nascosto il proprio disappunto per l’esonero patito proprio a Milano e vedrebbe sicuramente di buon occhio uno sgambetto alla squadra che non ha creduto in lui. La formazione granata sembra essersi lasciata alle spalle il momento difficile patito a cavallo di febbraio e marzo, come confermano le due vittorie consecutive (arrivate segnando quattro gol in ogni gara) contro Cagliari e Crotone.

L’Inter, dal canto suo, ha nelle mani l’occasione perfetta per dare una sterzata al proprio sogno Champions League. Il ko subito dalla Roma contro la Fiorentina ha offerto su un piatto d’argento il sorpasso ai nerazzurri, che nell’ultimo periodo hanno ritrovato gioco e risultati (tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, in cui non sono stati subiti gol). Sicuramente il derby ha messo in luce qualche lacuna da parte della formazione di Luciano Spalletti: quando Mauro Icardi stecca si fa una gran fatica a fare gol. Una partita da non fallire, dunque, anche se non si prospetta tra le più facili possibili.