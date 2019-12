© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutte notizie per l'Inter in arrivo da Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo si è infatti sbloccata la trattativa per il trasferimento di Carles Alena dai blaugrana al Betis Siviglia e questo bloccherebbe Arturo Vidal in Catalogna, visto che altrimenti Valverde resterebbe a corto di centrocampisti per la seconda parte della stagione.