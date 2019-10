Inter, dalla Spagna: Barça su Sensi. Può proporre scambio con Rakitic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi piace al Barcellona. Il centrocampista dell'Inter è sempre stato uno dei profili seguiti con interesse dal club balugrana, a maggior ragione oggi dopo lo straordinario avvio di stagione con la maglia nerazzurra. Ed in tal senso, si legge su Sport, sono già andati in scena dei contatti fra le due parti e con l'entourage del giocatore.

La chiave è Rakitic? - Ricordiamo che Sensi è arrivato all'Inter dal Sassuolo in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto a 25. Il Barcellona vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Ivan Rakitic, giocatore cercato anche in estate dall'Inter che non sta trovando spazio in questa stagione blaugrana.