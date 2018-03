Inter, dalla Spagna: c'è già l'ok del Valencia per il riscatto di Kondogbia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riporta Super Deporte, Peter Lim, proprietario del Valencia, è atteso nella Comunità Valenciana nelle prossime settimane, probabilmente in coincidenza con la sfida tra la squadra di Marcelino e il Barcellona (in programma sabato 14 aprile), al Camp Nou. Il suo arrivo - si legge - mette in cima all'agenda degli impegni della società il tema relativo al mercato: i Taronges, già consapevoli di dover vendere un giocatore importante per mettere a posto i conti, faranno allo stesso tempo alcuni investimenti di rilievo come riscattare Geoffrey Kondogbia dall'Inter per 25 milioni di euro. Il mediano francese, grazie al già certificato beneplacito di Lim, diventerà - salvo clamorosi colpi di scena - il punto di partenza della squadra per la Champions 2018-2019.