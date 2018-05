Inter, dalla Spagna: Cancelo tornerà al Valencia a fine stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Cancelo non farà parte della rosa dell'Inter per la stagione 2018-2019: questa è la certezza espressa dal quotidiano spagnolo Super Deporte, secondo il quale non c'è la possibilità da parte del club nerazzurro di garantire nei tempi pattuiti i 35 milioni di euro previsti per il riscatto del calciatore portoghese, e anche il Valencia, titolare del cartellino del calciatore, avrebbe preso coscienza di questa posizione da parte dei nerazzurri. Sarebbero state le recenti parole di Piero Ausilio sulle difficoltà finanziarie per esercitare il riscatto a confermare l'evoluzione negativa della vicenda.