Inter, dalla Spagna: idea André Gomes: il Barcellona lo valuta 20 milioni

© foto di Federico Gaetano

C'è anche l'Inter alla finestra per André Gomes. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il centrocampista in estate lascerà definitivamente il Barcellona e oltre all'Everton, club nel quale sta giocando attualmente in prestito, ci sono anche i nerazzurri e il Tottenham sulle sue tracce, con i blaugrana che lo valutano 20 milioni di euro.