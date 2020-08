Inter, dalla Spagna: il Barcellona non molla Lautaro Martinez ma prima le cessioni

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è sempre uno degli obiettivi del club blaugrana per la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Sport, i catalani però dovranno prima raccogliere il denaro necessario per l’assalto al Toro. Per far ciò dovranno essere ceduti sette giocatori.