Inter, dalla Spagna: il Real Madrid non molla Mauro Icardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serve un colpaccio dell'ultim'ora al Real Madrid, che dopo aver perso Cristiano Ronaldo non ha ancora trovato il suo rimpiazzo. E Julen Lopetegui ha chiesto alla dirigenza un attaccante, dichiarandosi - riferisce Marca - disposto a tutto per acquistarlo. Sono cinque gli obiettivi riportati dai colleghi spagnoli: Rodrigo del Valencia, Werner del Lipsia, Lewandowski del Bayern Monaco, Mariano Diaz dell'Olympique Lione e anche Mauro Icardi. Il noto quotidiano sottolinea che si tratta di un affare difficile quello per l'argentino, per cui l'Inter chiede più di 100 milioni e non sembra per niente disposta a cederlo. Quasi impossibile, dunque, che si farà in questa finestra di mercato. Ma, nel caso in cui non dovesse arrivare nessuno là davanti in questa finestra di mercato, nel futuro prossimo non sarebbe da escludere un nuovo assalto - dopo quello della scorsa estate - da parte di Florentino Perez.