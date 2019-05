© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle tracce di Pablo Sarabia c'è l'Inter, ma a Siviglia sperano di trattenerlo ancora per qualche stagione. Stando a quanto riportato da ABC Sevilla, a breve è previsto un summit tra il nuovo agente dello spagnolo e Monchi per arrivare ad un accordo per prolungamento e adeguamento di contratto. E, ovviamente, si discuterà anche di eventuali offerte per l'ala iberica.