© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia di un interessamento estivo del Barcellona per Stefan de Vrij, difensore in forza all'Inter. L'olandese, insieme al compagno di squadra Milan Skriniar, sarebbe stato preso in considerazione qualora si fosse concretizzata la cessione di Samuel Umtiti. Come riporta Mundo Deportivo, un accenno di trattativa ci sarebbe realmente stato, ma al contrario: i nerazzurri, infatti, avrebbero offerto il giocatore ai catalani più volte, ricevendo sempre il no dei blaugrana.