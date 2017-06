Inter, dalla Spagna: l'agente di Gabigol atteso in Europa nelle prossime ore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano spagnolo La Provincia fa il punto sulla situazione di Gabriel Barbosa, in uscita dall'Inter, sottolineando come l'agente del giocatore Wagner Ribeiro nei prossimi giorni sarà in Europa per definire il futuro prossimo del giocane attaccante. In vantaggio ci sarebbe il Las Palmas, ma sarebbero in corsa anche Deportivo La Coruna, Malaga, Porto, Galatasaray e Stoccarda.